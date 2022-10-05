«Все знаю, все умею»: все больше добровольцев с боевым опытом направляются в зону спецоперации

В рамках подготовки, военнослужащие не только получают практику в освоенных ранее военных специальностях, но и приобретают новые навыки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Защита Родины - долг каждого мужчины. В этом уверен Евгений - мобилизованный для участия в спецоперации на Украине. Вместе с другими призванными из запаса и добровольцами он проходит курс боевой подготовки на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

«Сам пошел в военкомат, потому что дело каждого мужчины защищать свою страну. Это наш долг и моя помощь не помешает. Боевой опыт за плечами имеется, я все знаю, все умею, готов поделиться знаниями с новобранцами», - рассказал Евгений.

Военнослужащие не только получают практику в освоенных ранее военных специальностях, но и приобретают новые навыки. Например, ведение разведки и корректирование огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов. В дневное и ночное время военнослужащие занимаются огневой и тактической подготовкой, восстанавливают свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняют нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.

Все занятия проводятся опытными инструкторами из числа военнослужащих, имеющих боевой опыт. Процесс обучения построен с учетом оптимальной загрузки всех объектов учебно-материальной базы и позволяет в кратчайшие сроки подготовить к выполнению задач по предназначению.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов