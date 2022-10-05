Армия Армия Армия

«Все знаю, все умею»: все больше добровольцев с боевым опытом направляются в зону спецоперации

08:39 05.10.2022
В рамках подготовки, военнослужащие не только получают практику в освоенных ранее военных специальностях, но и приобретают новые навыки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Защита Родины - долг каждого мужчины. В этом уверен Евгений - мобилизованный для участия в спецоперации на Украине. Вместе с другими призванными из запаса и добровольцами он проходит курс боевой подготовки на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

«Сам пошел в военкомат, потому что дело каждого мужчины защищать свою страну. Это наш долг и моя помощь не помешает. Боевой опыт за плечами имеется, я все знаю, все умею, готов поделиться знаниями с новобранцами», - рассказал Евгений.

Военнослужащие не только получают практику в освоенных ранее военных специальностях, но и приобретают новые навыки. Например, ведение разведки и корректирование огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов. В дневное и ночное время военнослужащие занимаются огневой и тактической подготовкой, восстанавливают свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняют нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.

Все занятия проводятся опытными инструкторами из числа военнослужащих, имеющих боевой опыт. Процесс обучения построен с учетом оптимальной загрузки всех объектов учебно-материальной базы и позволяет в кратчайшие сроки подготовить к выполнению задач по предназначению.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:48 В стране и мире
Путин назначил врио глав новых территорий в составе России
08:53 Армия
Видео
Поражают все виды укреплений ВСУ: кадры боевого применения САУ «Гвоздика»
08:14 В стране и мире
Видео
Вашингтон и Сеул в ответ на действия Пхеньяна провели испытательные пуски ракет
07:30 Армия
Видео
Командующий ЧФ оценил уровень подготовки мобилизованных на полигоне Опук в Крыму
07:00 Армия
Видео
Оператор дальней наводки ЗРК «Оса» показал обломки сбитого Су-25 ВВС Украины
Популярное
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.