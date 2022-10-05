Радиус поражения около гектара: как экипажи Ка-52 уничтожают цели в зоне спецоперации

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Штурман ударного разведывательного вертолета Ка-52 Евгений с позывным «Удар» рассказал о действиях летчиков в ходе проведения специальной военной операции. Экипажи вертолетов наносят поражение неуправляемыми 80-мм авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе ВСУ.

Благодаря грамотным и умелым действиям штурмана только за один вылет было выпущено четыре управляемые ракеты, которые попали точно в цель и уничтожили танки, САУ, БТР и живую силу противника.

«В ходе проведения спецоперации выпущено четыре управляемые ракеты. Цели были поражены, это танки, САУ противника, живая сила и БТР. Используем неуправляемое вооружение, отрабатываем по живой силе и бронированной технике. За один вылет выпускаем до 40 штук неуправляемых ракет в цель, которые ложатся четко по координатам, четко в цель. Радиус поражения около гектара земли», - рассказал Евгений.

В настоящее время экипаж Ка-52 продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов