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Командующий ЧФ оценил уровень подготовки мобилизованных на полигоне Опук в Крыму

Ян Брацкий
07:30 05.10.2022
Военнослужащие учатся действовать в составе групп, осматривать здания и правильно ориентироваться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов оценил уровень подготовки мобилизованных для участия в спецоперации военнослужащих. На полигоне Опук в Крыму они отработали ведение боевых действий в городских условиях.

Военнослужащие учатся действовать в составе групп, осматривать здания и правильно ориентироваться. Также все бойцы участвуют в стрельбах на огневых рубежах, тренируются правильно бросать гранаты и проходят обязательную обкатку боевыми машинами. По словам Соколова, все военнослужащие, несмотря на разный возраст и опыт, стремятся максимально вникнуть в военное дело.

«Буквально трое суток назад мы отправили сюда личный состав вновь сформированных подразделений. Уже сегодня мы видели, что они успешно и с большим старанием участвуют в занятиях по военно-медицинской подготовке, наблюдали за стрельбами, занятиями на высоком уровне, по наиболее сложной тематике - бой в городе», - рассказал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.

А в Ростовской области призванные из запаса учатся находить и обезвреживать растяжки и мины. Подготовку ведут опытные инструкторы и все возможные ловушки демонстрируют очень наглядно. По их словам, заминировано может быть абсолютно все, что угодно.

Еще один обязательный этап подготовки - стрельба из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов «Утес». Также военнослужащие вспомнили правила оказания медицинской помощи, действия при химическом, радиационном и биологическом заражении.

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