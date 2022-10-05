Инновации в броне: как БРДМ-2МС применяют для обучения мобилизованных

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В подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) поступает модернизированная техника для разведывательных подразделений - бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МС. Данная техника успешно применяется на полигонах в зоне спецоперации для подготовки мобилизованных военнослужащих.

БРДМ-2МС отличается от своих предшественников повышенной проходимостью и улучшенной системой вооружения с современными системами прицеливания и целеуказания, с помощью которых экипаж может эффективно вести бой как днем, так и ночью.

«Для ведения огня и разведки установлены новые системы управления, которые значительно улучшают работу экипажа. Установлена навигация, шесть телекамер, которые выводят изображение на четыре дисплея. Это позволяет членам экипажа следить за местностью. Есть командирский прицел, который видит противника до 5 км днем и до 3,5 км ночью. Имеется функция обнаружения и ведения целей», - рассказал заместитель командира роты Николай.

Между тем, в Севастополе проходит боевое слаживание мобилизованных в ряды Вооруженных сил России. Одно из упражнений, которое учит не растеряться в бою, заключается в том, чтобы вовремя спрятаться в окопе от танка, который на полной скорости движется на бойца, а затем поразить боевую машину гранатой.

Сначала правильность выполнения практического занятия показал опытный инструктор, после чего каждый военнослужащий по очереди начал отрабатывать упражнение.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов