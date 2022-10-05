Взгляд из окопа: кадры отработки упражнения с танком на боевом слаживании

Сначала правильность выполнения практического занятия показал опытный инструктор, после чего каждый военнослужащий по очереди начал отрабатывать упражнение.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Севастополе проходит боевое слаживание мобилизованных в ряды Вооруженных сил России. Одно из упражнений, которое учит не растеряться в бою, заключается в том, чтобы вовремя спрятаться в окопе от танка, который на полной скорости движется на бойца, а затем поразить боевую машину гранатой.

Сначала правильность выполнения практического занятия показал опытный инструктор, после чего каждый военнослужащий по очереди начал отрабатывать упражнение.

Ранее телеканал «Звезда» показал, как проходят занятия с мобилизованными на одном из полигонов Западного военного округа. В одной части полигона занимаются гранатометчики, дальше стрелковое подразделение отрабатывают тактику в защите, следом спецслужбы занимаются инженерной и медицинской подготовкой, одновременно здесь находятся несколько сотен военнослужащих.