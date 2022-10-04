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В Бурятии мобилизованные совершенствуют навыки стрельбы из БМП и танков

09:03 04.10.2022
Боевая стрельба выполняется по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На танкодроме танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие запаса совершенствуют навыки стрельбы из вооружения танков штатным снарядом.

Боевая стрельба выполняется по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. Помимо этого на полигоне проводится огневая подготовка с экипажами боевых машин пехоты БМП-2. Мобилизованные военнослужащие оттачивают навыки заряжания вооружения, прицеливания, ведения боевой стрельбы.

Ранее Минобороны распространило видео занятий по боевому слаживанию с мобилизованными на полигонах в Новосибирской области. Там бойцы также восстанавливают навыки ведения стрельбы из различных видов вооружения, а также учатся оказывать первую медицинскую помощь в случае ранения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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