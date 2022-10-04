Армия В Бурятии мобилизованные совершенствуют навыки стрельбы из БМП и танков Боевая стрельба выполняется по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На танкодроме танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие запаса совершенствуют навыки стрельбы из вооружения танков штатным снарядом. Боевая стрельба выполняется по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. Помимо этого на полигоне проводится огневая подготовка с экипажами боевых машин пехоты БМП-2. Мобилизованные военнослужащие оттачивают навыки заряжания вооружения, прицеливания, ведения боевой стрельбы. Ранее Минобороны распространило видео занятий по боевому слаживанию с мобилизованными на полигонах в Новосибирской области. Там бойцы также восстанавливают навыки ведения стрельбы из различных видов вооружения, а также учатся оказывать первую медицинскую помощь в случае ранения. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика