В США запустили ракету Atlas V с российским двигателем РД-180
Американская компания United Launch Alliance сообщила об успешном запуске ракеты-носителя Atlas V, на которой установлен двигатель российского производства РД-180.
«Запущена ракета Atlas V (компании) United Launch Alliance с миссией по доставке коммерческого спутника оператора SES», - говорится в сообщении, опубликованном Twitter-аккаунте компании.
В организации отметили, что спутник выполняет задачи по предоставлению цифрового телевизионного вещания на территории Африки.
Ранее Роскосмос опубликовал кадры тренировки космонавта Анны Кикиной, которая 5 октября должна подняться на борт американского космического корабля Crew Dragon и отправиться на орбиту. Она прибудет на МКС в рамках перекрестных полетов и станет единственной женщиной в отряде российских космонавтов.