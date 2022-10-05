В стране и мире В США запустили ракету Atlas V с российским двигателем РД-180 Максим Крюков В американской компании ULA отметили, что спутник выполняет задачи по предоставлению цифрового телевизионного вещания на территории Африки. © Фото: United Launch Alliance, ulalaunch, Twitter Читайте нас на: Американская компания United Launch Alliance сообщила об успешном запуске ракеты-носителя Atlas V, на которой установлен двигатель российского производства РД-180. «Запущена ракета Atlas V (компании) United Launch Alliance с миссией по доставке коммерческого спутника оператора SES», - говорится в сообщении, опубликованном Twitter-аккаунте компании. В организации отметили, что спутник выполняет задачи по предоставлению цифрового телевизионного вещания на территории Африки. Ранее Роскосмос опубликовал кадры тренировки космонавта Анны Кикиной, которая 5 октября должна подняться на борт американского космического корабля Crew Dragon и отправиться на орбиту. Она прибудет на МКС в рамках перекрестных полетов и станет единственной женщиной в отряде российских космонавтов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика