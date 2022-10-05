Роскосмос опубликовал кадры подготовки Кикиной к полету на Crew Dragon

Кикина прибудет на МКС в рамках перекрестных полетов и станет единственной женщиной в отряде российских космонавтов.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: roscosmos_gk, Telegram

Роскосмос опубликовал кадры тренировки космонавта Анны Кикиной, которая 5 октября должна подняться на борт американского космического корабля Crew Dragon и отправиться на орбиту.

Даже накануне старта она не прекращает физподготовку - делает упражнения на выносливость. Кикина прибудет на МКС в рамках перекрестных полетов и станет единственной женщиной в отряде российских космонавтов. Сообщается, что коллеги готовят для нее каюту в модуле Наука, а также обещают сделать большой сюрприз.

Ранее стало известно, что Анна Кикина станет первым российским космонавтом в экипаже Crew Dragon. В состав основного экипажа также вошли астронавты NASA Николь Мэнн (командир), Джош Кассада (пилот) и астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката (специалист миссии-1).