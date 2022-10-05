В стране и мире Байден запретил Минфину менять доллары США на «валюту» МВФ для России и Белоруссии Максим Крюков Минфин США больше не сможет участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии. © Фото: Bonnie Cash - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Министерству финансов Соединенных Штатов Америки запретили предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен имеющихся в распоряжении двух стран специальных прав заимствования (SDR - искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом). Соответствующий закон подписал американский президент Джо Байден. «Президент подписал закон "О запрете обмена SDR России и Белоруссии", который запрещает министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии», - следует из сообщения пресс-службы Белого дома. Ранее министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило, что государственный долг страны впервые в истории превысил 31 триллион долларов. По состоянию на 3 октября 2022 года США были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента. Как отмечают СМИ, в условиях растущих ставок обслуживание долга становится все более затратной задачей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика