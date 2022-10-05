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FT: ОПЕК+ планирует объявить о резком сокращении добычи нефти

Виктория Ивашечкина
00:57 05.10.2022
Предполагается, что принятие такого решения может создать «разлом» в США.
FT: ОПЕК+ планирует объявить о резком сокращении добычи нефти
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Россия, Саудовская Аравия, а также другие производители на заседании ОПЕК+ в среду, 5 октября, планируют объявить о резком сокращении добычи нефти. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Как утверждается, группа, возглавляемая Саудовской Аравией и РФ, обсудит сокращение добычи. Оно может составить более одного миллиона баррелей в сутки.

«Такой шаг грозит ростом цен на нефть, пока большая часть мира борется за снижение цен на энергоносители», - сказано в сообщении издания.

Предполагается, что подобное развитие событий может создать «разлом» в США. Ранее сообщалось, что Джо Байден в преддверии «решающих промежуточных выборов» старается снизить цены на топливо.

В начале сентября появилась информация о том, что ОПЕК+ приняла решение снова сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что в октябре организация вернется к августовским показателям.

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