«Известия»: российские авиакомпании вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов

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Российские авиакомпании увеличили парк импортных самолетов, выведя из зарубежных реестров уже 87 бортов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо Минтранса перевозчикам и собственные источники.

Утверждается, что из реестра Бермуд были выведены 87 самолетов - вдвое больше, чем в марте. Utair сняла бермудскую регистрацию у 27 самолетов, «Аэрофлот» смог вывести 17 бортов. Компания «Россия» сняла с регистрации на Бермудах пять Boeing.

Вывод самолетов из иностранных реестров означает, что эти машины можно использовать на рейсах за рубеж, уточняет СМИ. Международный авиатрафик за январь-август превысил прогноз Минтранса. При этом эксперты говорят о необходимости наращивать «чистый» парк.

Подчеркивается, что выведенные из реестра Бермуд самолеты составляют 12% парка иностранных бортов РФ. «Чистый» российский авиапарк увеличился за полгода на 43 машины.

Ранее заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что первые коммерческие поставки российского пассажирского самолета МС-21 начнутся с 2025 года. По его словам, до 2030 года российские авиакомпании могут получить более тысячи самолетов отечественного производства.