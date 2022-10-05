«Известия»: российские авиакомпании вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов
Российские авиакомпании увеличили парк импортных самолетов, выведя из зарубежных реестров уже 87 бортов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо Минтранса перевозчикам и собственные источники.
Утверждается, что из реестра Бермуд были выведены 87 самолетов - вдвое больше, чем в марте. Utair сняла бермудскую регистрацию у 27 самолетов, «Аэрофлот» смог вывести 17 бортов. Компания «Россия» сняла с регистрации на Бермудах пять Boeing.
Вывод самолетов из иностранных реестров означает, что эти машины можно использовать на рейсах за рубеж, уточняет СМИ. Международный авиатрафик за январь-август превысил прогноз Минтранса. При этом эксперты говорят о необходимости наращивать «чистый» парк.
Подчеркивается, что выведенные из реестра Бермуд самолеты составляют 12% парка иностранных бортов РФ. «Чистый» российский авиапарк увеличился за полгода на 43 машины.
Ранее заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что первые коммерческие поставки российского пассажирского самолета МС-21 начнутся с 2025 года. По его словам, до 2030 года российские авиакомпании могут получить более тысячи самолетов отечественного производства.