В Пентагоне заявили, что РСЗО HIMARS могут позволить Киеву поражать цели в Крыму

Кроме этого, представитель военного ведомства в очередной раз изложила позицию Вашингтона, согласно которой Крым якобы является украинской территорией.

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Американские власти считают, что предоставленные Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним могут позволить ВСУ поражать цели в том числе в Крыму. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

«Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя», - выразила мнение Купер на брифинге в Пентагоне.

По ее утверждению, они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму. Кроме этого, Лора Купер в очередной раз изложила позицию Вашингтона, согласно которой Крым якобы является украинской территорией.

Накануне сообщалось, что США направят Украине очередную партию военной помощи на сумму 625 миллионов рублей, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины. Об этом американский лидер Джо Байден сообщил в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским.