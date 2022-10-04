США в рамках нового пакета помощи направят Украине РСЗО HIMARS, артиллерию и бронемашины

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США направят Украине очередную партию военной помощи на сумму 625 миллионов рублей, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины. Об этом президент Штатов Джо Байден сообщил в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Пакет помощи содержит дополнительное оружие и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и бронеавтомобили.

Помимо этого, Байден подтвердил готовность США оказывать давление на физических лиц, организации и государства, которые поддержат присоединение к России новых территорий.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовы ежемесячно выделять Украине по 1,5 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. Соединенные Штаты также рассчитывают, что аналогичный объем помощи будут предоставлять Украине и страны Евросоюза.