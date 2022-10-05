Гроза беспилотников и авиации: кадры боевой работы ЗРК «Оса» в ходе спецоперации

Надежность и эффективность комплекса подтверждается десятками лет эксплуатации и обломками сбитого накануне самолета Су-25 украинских ВВС.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

ЗРК «Оса» выпускает зенитную ракету. Низколетящий летательный аппарат противника зашел в зону поражения, на запрос не отвечает. Внутри боевой машины все происходит за секунды. Станция обнаружения целей засекает объект, определяет его тип. Операторы нажимают кнопку «Пуск». Дальше все делает автоматика. Экипаж лишь подтверждает уничтожение на телевизионно-оптическом визире.

«"Оса" - она удивительная. Полностью удивительная! Ее хватает сбить и "Сушку", и турецкие "Байрактары", и вертолеты. Незаменимая вещь. Она и практичная и везде сможет проехать. Ну, как бы хорошая очень вещь», - рассказал оператор дальней наводки ЗРК «Оса» с позывным «Белый».

Надежность и эффективность комплекса подтверждается десятками лет эксплуатации и обломками сбитого накануне самолета Су-25 украинских ВВС.

«Мы выехали на точку, увидели цель, она была очень большой. Быстро ее взяли. Пуск незамедлительно был произведен. Сразу сбили и перекатились на следующую позицию», - добавил оператор дальней наводки ЗРК «Оса» с позывным «Белый».

«Осы» морской пехоты Тихоокеанского флота прикрывают передовые подразделения ВС РФ на переднем крае. Надежность и запас прочности зенитно-ракетных комплексов неоднократно подтверждены в боевых действиях и сомнений не вызывают.

Ранее российские зенитчики рассказали о преимуществах ЗРК «Бук» и «Оса» в зоне спецоперации. Основная задача «Ос» - прикрыть мотострелковые, танковые подразделения и артиллерию от воздушных ударов. Расчеты ведут разведку обстановки в небе, определяют координаты целей и уничтожают их.