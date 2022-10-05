В ФРГ допустили причастность одного из государств к взрыву на «Северных потоках»

У правоохранительных органов нет точных сведений, кто именно мог совершить диверсию, однако ведомство допускает, что к взрыву на газопроводах причастна та или иная страна.

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Федеральное управление уголовной полиции ФРГ направило письмо представителям экономики, в котором указывается, что повреждения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» являются целенаправленным саботажем. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

При это у правоохранительных органов нет точных сведений, кто именно мог совершить диверсию, однако ведомство допускает, что к взрыву на газопроводах причастна та или иная страна.

«На фоне высокой сложности исполнения преступления и соответствующей подготовки представляется вероятным действие государственных субъектов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в письме отмечается, что есть риск проведения новых актов вредительства на объектах критически важной инфраструктуры, например, на газопроводах, терминалах сжиженного природного газа, а также линиях электропередач.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявил о мотивах Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) для уничтожения газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». В качестве основного мотива для уничтожения газопроводов Захарова привела другую цитату Блинкена, в которой он утверждал, что теперь Вашингтон становится главным поставщиком сжиженного природного газа в Европу, помогая тем самым «компенсировать любые потери ЕС в нефти и газе».