Россия приступила к проектированию собственной космической станции

Однако до начала ее работы продолжит использовать Международную космическую станцию.

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Россия уже приступила к предварительным работам по проектированию собственной космической станции, но до начала ее работы продолжит использовать Международную космическую станцию. Об этом заявил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Мы еще не знаем, как она будет построена, какие у нас будут модули, но я уверен, что мы будем продолжать международное партнерство и пока летаем к МКС, и будущая станция, будущая инфраструктура тоже будет с международным партнерством», — сказал Сергей Крикалев.

Напомним, ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой степенью вероятности будет сотрудничать по МКС до 2028 года. При этом необходимо выход России из проекта с созданием новой орбитальной станции.

Предполагается, что станция станет настоящим космическим причалом. По сравнению с МКС она будет от 20 до 50 выше, но главное - отличаться наклонением орбиты по отношению к экватору. Строить станцию предполагается двумя этапами.

Первый начнется в 2028 году с запуска ракета-носителя «Ангара-А5М». Второй этап запланирован на 2030 год. Тогда к станции приступят целевой и производственный модули, а также платформу для обслуживания космических аппаратов.