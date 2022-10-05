Нефтяной мандраж: как решение ОПЕК+ о сокращении добычи посеяло панику на Западе

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В США заявили, что будут добиваться ослабления контроля ОПЕК+ над мировыми ценами на топливо. Так в Вашингтоне отреагировали на решение стран-экспортеров сократить добычу нефти сразу на два миллиона баррелей в сутки. Это самое большое снижение с 2020-го года. Норма вступит в силу уже с ноября.

Не успели американские автомобилисты вздохнуть свободнее - цены на бензин снижались там последние три месяца - как впереди новое, по всей видимости, существенное подорожание топлива. За месяц до промежуточных выборов в конгресс США, от которых зависят последние два года президентства Джо Байдена, а, следовательно, и возможность его переизбрания, главе Белого дома придется объяснять своим сторонникам, почему он так и не смог договориться со своим главным союзником на Ближнем Востоке - Саудовской Аравией.

«Чиновники заявляют, что Белый дом сейчас в панике. Они очень не хотят сокращения добычи нефти, что повлечет рост цен на нефть и на топливо», - говорит старший корреспондент по вопросам национальной безопасности Алекс Марквардт.

И хотя еще накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что не будет комментировать заранее решение ОПЕК+, а США сделают все, чтобы удовлетворить достаточное предложение на рынках, то есть сдержать рост цен, очевидно, что администрации США это не удалось.

Не помог и личный визит в Саудовскую Аравию Байдена, который даже был готов закрыть глаза на предполагаемую связь наследного принца Бен Салмана с убийством обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги в обмен на отказ от сокращения добычи нефти. Уже на следующей неделе после этого разговор с Бен Салманом провел президент России Владимир Путин. Еще один телефонный звонок состоялся 22 сентября.

«Рассмотрены вопросы российско-саудовской координации в целях обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. С обеих сторон дана высокая оценка усилиям в рамках ОПЕК+ подтверждено намерение и впредь придерживаться достигнутых договоренностей», - сообщили в Кремле.

О резком сокращении добычи нефти - вплоть до двух миллионов баррелей в сутки - заговорили еще до первой очной с начала пандемии встречи стран-экспортеров нефти ОПЕК+, которая состоялась 5 октября в Вене.

При этом политическую подоплеку этого решения в Эр-Рияде отрицают, заявляя, что руководствуются сугубо экономическими интересами. Квоты по добыче нефти в каждой из стран и так не выполняли, а цена на черное золото уверенно шла вниз начиная с июня. Теперь котировки развернутся, а следовательно - увеличатся поступления в бюджет. В Белом доме заявили, что Байден разочарован «близоруким решением ОПЕК+». А на пресс-конференции, состоявшейся сразу после заседания в Вене, ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл решила спровоцировать представителя Эр-Рияда.

«Задам вам тот же вопрос, что и Владимиру Путину год назад - вы собираетесь использовать энергетику как оружие?», - спросила она. «Очень провокационный вопрос. На такой большой вопрос я отвечу быстро - покажите мне, в чем заключается враждебный акт?», - парировал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман Аль Сауд.

Прокомментировал сокращение добычи нефти и вице-премьер Александр Новак.

«Это решение связано, в первую очередь, с тем, чтобы сбалансировать рынок, который вступает сейчас в зону турбулентности и неопределенности, особенно в осенне-зимний период, когда спрос падает и предложение тоже нужно откорректировать. Замедляется мировая экономика, есть признаки рецессии», - отметил он.

В намерении разозлить Вашингтон и в поддержке Москвы Эр-Рияд обвиняет и влиятельная Financial Times. Сокращение добычи называют ответом на введение так называемого потолка цен на нефть. О том, что Евросоюз на это все же решится, стало понятно при обсуждении восьмого пакета санкций.

В России уже заявили, что не будут работать себе в убыток. США и ЕС тем временем предстоит заручиться согласием крупнейших мировых покупателей - прежде всего, Китая и Индии, что является практически невыполнимой задачей. Поэтому в Вашингтоне уже пообещали не вводить так называемых вторичных санкций за покупку нефти третьими странам выше установленной на нее цены.

«Это беспрецедентная мера, которая будет иметь достаточно печальные последствия для международной торговли, потому что она противоречит основам рыночного товарообмена... По сути речь идет о создании картеля покупателя нефти, чего в истории никогда не было», - отмечает заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Чтобы сбить растущие цены на нефть, США уже заявили о своем намерении в ноябре выпустить на рынок дополнительные 10 миллионов баррелей. Именно тогда начнет действовать сокращение добычи.