«Все повторяется»: Захарова напомнила о стихотворении Пушкина на поэтическом вечере ZOV

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на посвященном спецоперации поэтическом вечере ZOV в Москве зачитала стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России». По ее словам, история повторяется, учитывая реакцию на произведение поэта на Западе.

Захарова напомнила, что польский писатель Адам Мицкевич прямо обвинил Пушкина в «холопском рвении».

«Что нам недавно говорили? Что мы теперь рабы, да? А кем мы недавно были? Холопами. Я вас поздравляю, мы как Пушкин! Все повторяется», - сказала она.

В Москве в эти минуты проходит посвященный российской спецоперации на Украине творческий вечер ZOV. Мероприятие организовано командой телеканала RT. На вечере современные поэты и музыканты исполняют со сцены произведения фронтовой тематики.