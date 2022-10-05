Боррель заявил, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине

Однако это якобы произойдет в том случае, когда позволят обстоятельства.

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Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что ЕС готов к дипломатическому решению по Украине. Однако это якобы произойдет в том случае, когда позволят обстоятельства. При этом, по его словам, существует сценарий, при котором конфликт может перерасти в применение ядерного оружия.

Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует ввести новые санкции в отношении России и ее руководства. Также под них попадут организаторы референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, он пообещал «привлечь к ответу» РФ, ее политическое руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов. По словам Борреля, пока не решено, кто именно попадет под санкции.

При этом дипломат пообещал усилить военную поддержку киевского режима.