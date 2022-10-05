Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел ВСУ

Кирилл Стремоусов также подчеркнул, что информация о взятии украинской стороной ряда населенных пунктов не соответствует действительности.

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел ВСУ.

«Я сам буквально попал проездом под обстрел. В двухстах метрах от меня прилетели - непонятно, то ли HIMARS, то ли какие-то еще РСЗО», - отметил Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

Кирилл Стремоусов также призвал местное население области не паниковать. Он подчеркнул, что информация о взятии ВСУ ряда населенных пунктов, в том числе Берислава, не соответствует действительности.

«Ситуация находится под контролем», - подытожил Стремоусов.

Напомним, ВСУ ранее предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным местных властей, их продвижение остановлено.

Накануне Кирилл Стремусов рассказал, что украинские войска, продвинувшиеся в районе села Дудчаны Бериславского района, оказались в «огневом мешке» и активно уничтожаются российскими военными. По его словам, жизнь в городе продолжается, а заявления о том, что «укронацисты ворвутся в Херсон», назвал бессмысленными.