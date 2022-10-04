Стремоусов сообщил о попадании в «огневой мешок» частей ВСУ в районе Дудчан в Херсонской области

Замглавы администрации Херсонской области также подчеркнул, что «все заявления о том, что укронацисты ворвутся в Херсон, как всегда бессмысленны».

© Видео: Кирилл Стремоусов, telegram © Фото: Кирилл Стремоусов, telegram

Украинские войска, продвинувшиеся в районе села Дудчаны Бериславского района, оказались в «огневом мешке» и активно уничтожаются российскими военными. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов у себя в Telegram.

«В районе Дудчан сейчас остановилось практически продвижение укронацистов, сейчас в огневом мешке авиация и артиллерия добивает всех тех, кто проломился на суверенную территорию Российской Федерации», - сказал он на видео, находясь в Херсоне.

Стремоусов подчеркнул, что жизнь в городе продолжается, а заявления о том, что «укронацисты ворвутся в Херсон», назвал бессмысленными.

Накануне глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что батальоны ВСУ пытались прорваться на Каховскую ГЭС, но их удалось разбить.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области до 60 украинских военных и семи единиц военной техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов