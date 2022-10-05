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Основатель группы «Агата Кристи» выступил на концерте для мобилизованных

19:53 05.10.2022
Также выступил и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа впервые исполнил композицию «Марш Отважных» на концерте для мобилизованных в Екатеринбурге. Выступление состоялось на плацу воинской части, где проходят переподготовку и боевое слаживание вновь призванные мужчины.

Артисты ансамбля исполнили около десятка номеров, в том числе «Своих не бросаем», а также  песни военных лет. Кроме того, был представлен уральский казачий танец.

Завершился концерт выступлением основателя группы «Агата  Кристи» Вадима Самойлова. Он исполнил легендарную композицию «На Берлин».

«Это же не просто песни и концерт, это содействие деятелей культуры нашей мобилизации, мужикам», - объяснил Вадим Самойлов, почему он с радостью выступает перед военнослужащими

Напомним, недавно группа «Черные береты» дала концерт для резервистов в Калининграде. Артисты исполнили свои песни, чтобы поддержать моральный дух мобилизованных.

Концерт проводился в одной из воинских частей Балтийского флота. Он собрал более 200 военнослужащих. 

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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