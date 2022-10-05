«Деды мои сражались»: в Калининграде доброволец рассказал, зачем пошел служить

На территории одной из воинских частей Балтийского флота группа «Черные береты» выступила с концертом перед мобилизованными.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Группа «Черные береты» дала концерт для резервистов в Калининграде. Чтобы поддержать моральный дух мобилизованных, артисты исполнили свои лучшие хиты.

Концерт проводился в одной из воинских частей и собрал более 200 военнослужащих. Один из них, Александр, рассказал, почему пошел добровольцем, когда в стране началась частичная мобилизация.

«Деды мои сражались, прадеды. Прадеда недавно, года два назад нашел под Сталинградом. Так сложилась судьба, что я служил в Волгограде, то есть рядом с ним. И долг свой должен отдать», - поделился он.

Планируется, что такие выступления пройдут во всех воинских частях Балтфлота во время частичной мобилизации.

Ранее в Минобороны России сообщили, что мобилизованные после прохождения боевого слаживания будут оборонять освобожденные территории.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов