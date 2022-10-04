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Мобилизованные из Тульской области начали получать выплаты по 100 тысяч рублей

Сергей Лебедев
20:17 04.10.2022
Ранее соответствующий указ о финансовой поддержке подписал глава региона Алексей Дюмин.
Мобилизованные из Тульской области начали получать выплаты по 100 тысяч рублей
© Фото: Минобороны России
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В Тульской области начали производить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Ранее соответствующий указ о финансовой поддержке подписал глава региона Алексей Дюмин.

«Выплату осуществляет управление социальной защиты региона. Никакие заявления подавать не нужно. Деньги будут зачислены на расчетные счета в течение 5 рабочих дней после того, как управление получит реестр мобилизованных от военного комиссариата», - сообщила заместитель председателя правительства области Ольга Гремякова.

Напомним, накануне тульский губернатор Алексей Дюмин посетил 51-й полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Там сейчас проходят подготовку мобилизованные жители региона.

В ходе визита чиновник осмотрел экипировку бойцов, условия проживания и подготовки. Также он посетил полигон и проверил, как проходит боевое слаживание.

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