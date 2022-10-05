Кикина увековечивала свое имя на стене стартового комплекса NASA во Флориде

Анна Кикина в составе экипажа Crew Dragon отправится к МКС в 19.00 мск 5 октября.

© Видео: NASA © Фото: NASA

Интернациональный экипаж корабля Crew Dragon, включающий россиянку Анну Кикину, прибыл к стартовой площадке американского космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ролик с экипажем опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Из гостиницы в космическом центре Кеннеди Кикина, американка Николь Манн, ее соотечественник Джош Кассада и японец Коити Ваката вышли уже в скафандрах, передает РИА Новости. Они задержались, чтобы попрощаться с провожающими, Кикина также поблагодарила присутствующих российских журналистов за поддержку.

К стартовой площадке экипаж направился на автомобилях Tesla. По прибытии Кикина оставила автограф на стене комплекса. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с Crew Dragon намечен на 12.00 (19.00 мск).