Власти ДНР планируют восстановить металлургический завод им. Ильича в Мариуполе

Инвестор в самое ближайшее время расскажет о планах после того, как будут приняты решения, пояснил премьер ДНР.

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Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко сообщил о планах властей по восстановлению разрушенного завода имени Ильича в Мариуполе.

«Завод Ильича планируем восстанавливать. Такие планы есть. Инвестор в самое ближайшее время, думаю, сам о них расскажет после того, как будут приняты все соответствующие решения», - сказал Хоценко.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича - крупнейшее промышленное предприятие на территории Донецкой Народной Республики, производившее различные виды металлопродукции. Завод был разрушен в ходе боевых действий во время спецоперации на Украине.

Отметим, что с мая 2022 года город Мариуполь контролируется российскими силами.