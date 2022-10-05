В московском метро открыли фотовыставку о героях-военнослужащих

© Фото: Российское военно-историческое общество

В среду в Московском метрополитене запустили поезда с материалами фотовыставки Российского военно-исторического общества «Герои с вечно русским сердцем», посвященной освобождавшим Украину красноармейцам и участникам нынешней специальной военной операции. Пассажирам представлены истории героических танковых экипажей, легендарных летчиков, героев штурма высоты Саур-Могила летом 1943 и 2014 годов и подвиги женщин-медиков.

На трех десятках планшетах представлены уникальные фотографии, копии наградных документов и информация о жизненном и боевом пути героев. На снимках показаны герои разных поколений и народностей. Выставка подготовлена при поддержке Министерства обороны России.

Специальные составы курсируют на десяти линиях метрополитена: Сокольнической, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Филевской, Некрасовской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой, Солнцевской, Калининской и Серпухово-Тимирязевской.

Напомним, фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем» была открыта в конце августа на Гоголевском бульваре в Москве. По словам председателя РВИО Владимира Мединского, ее формат показывает бессмертие героев.