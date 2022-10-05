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Путин высказался об уродах, идиотах и придурках

Сергей Лебедев
16:31 05.10.2022
Президент России рассказал о ситуации с неонацизмом на Украине.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о заявлениях европейских коллег по неонацизму на Украине. По его словам, многие на Западе пытаются его убедить его в том, что подобные деструктивные идеи есть везде и в этом нет ничего страшного.

«Каких уродов только нет, каких придурков только нет, каких идиотов и даже преступников только нет», - сказал российский лидер на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Однако ни одна страна не возвеличивает идеи неонацизма. Исключением является Украина. Там «они возведены Киевом на пьедестал».

«Мы их преследуем, мы с этим боремся. А в случае с Украиной наоборот - их возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов. Вот что поражает и вызывает внутреннее отторжение», - заявил Владимир Путин.

Напомним, ранее президент сказал, что конфликта на Украине не было бы, если бы не попытки Украины и Запада разорвать историю. Результаты референдумов в четырех новых субъектах РФ Владимир Путин назвал абсолютно прозрачными и не подлежащими никакому сомнению.

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