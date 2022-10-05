Путин: конфликта на Украине не было бы, если бы не попытки Украины и Запада разорвать историю

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Конфликта на Украине не было бы, если бы не попытки Украины и Запада разорвать историю, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Может быть и не было бы сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать ее на части», - сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Результаты референдумов в четырех новых субъектах РФ президент назвал абсолютно прозрачными и не подлежащими никакому сомнению.

Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о присоединении к РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.