Армия ВСУ выпустили более 43 снарядов по окраине Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Украинские военные обстреляли из артиллерии Энергодар и территорию вблизи Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил на брифинге 5 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что за минувшие сутки было выпущено более 43 снарядов, обстрелы велись из Марганца. Огневые средства противника были подавлены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика