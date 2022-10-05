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МО РФ: в Николаевской области ударом «Искандера» уничтожен ангар с беспилотниками «Байрактар»

15:02 05.10.2022
Кроме того, ВС РФ удерживают позиции на Андреево-Криворожском направлении и отражают атаки противника, добавили в МО РФ.
МО РФ: в Николаевской области ударом «Искандера» уничтожен ангар с беспилотниками «Байрактар»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Российские ракетчики ударом комплекса «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск (Николаевская область) уничтожили ангар с беспилотниками «Байрактар ТБ-2». Об этом заявил на брифинге 5 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В районе Мураховки уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36), добавил он. Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки. Также российские военные удерживают позиции на Андреево-Криворожском направлении и отражают атаки превосходящих сил противника.

Представитель военного ведомства рассказал и об обстрелах из украинской артиллерии территории Запорожской атомной электростанции и Энергодара. Огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на АЭС остается в норме.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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