Сийярто заявил, что Венгрия добилась ограничений на потолок цен на российскую нефть

В случае чрезвычайной ситуации ограничение также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы.

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в результате переговоров Будапешт добился нераспространения потолка цен на нефть на трубопроводные поставки.

«Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти», - цитирует РИА Новости слова Сийярто.

При этом, по его словам, в случае чрезвычайной ситуации ограничение также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы. Сийярто подчеркнул, что Будапешту также удалось добиться исключения атомной энергетики из санкций. Таким образом, ограничения не затрагивают строительство АЭС «Пакс».

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму €1,9 млрд. Как утверждалось, Будапешт, по всей вероятности, должен будет заплатить зимой около четырех миллиардов евро за поставки российского газа. Не считая отсроченного платежа.