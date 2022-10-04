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Bloomberg: Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за поставки газа на 1,9 миллиарда евро

Виктория Ивашечкина
23:12 04.10.2022
Также утверждается, что Будапешт, по всей вероятности, должен будет заплатить будущей зимой около четырех миллиардов евро за поставки российского газа.
Bloomberg: Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за поставки газа на 1,9 миллиарда евро
© Фото: Газпром
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Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму €1,9 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственный источник. 

Утверждается, что Будапешт, по всей вероятности, должен будет заплатить этой зимой около четырех миллиардов евро за поставки российского газа. Не считая отсроченного платежа, сумма которого оценивается в €1,9 млрд.

Напомним, в конце августа Венгрия подписала контракт с российской компанией «Газпром» на поставку дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Венгрия никогда не согласится с включением в список западных санкций российских энергетических компаний «Росатом» и «Газпром». В Будапеште также отметили, что страна также не согласится с введением санкций против любого важного с точки зрения энергопоставок предприятия. Утверждалось, что Венгрия рассматривает вопрос энергопоставок из РФ как один из затрагивающих суверенитет Венгрии.

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