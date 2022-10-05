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Цзю предложил использовать решение IBA по российским боксерам на благо всего спорта

Ян Брацкий
14:29 05.10.2022
По мнению боксера, решение международной ассоциации станет мощным стимулом для молодых бойцов двигаться вперед.
Цзю предложил использовать решение IBA по российским боксерам на благо всего спорта
© Фото: Павел Кашаев, GlobalLookPress
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Допуск российских и белорусских боксеров к международным соревнованиям это отличная новость и мощнейший стимул для бойцов. В этом уверен бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю. В беседе со «Звездой» он поделился эмоциями от решения международной ассоциации бокса (IBA).

«Очень рад, уже поздравил всех наших. Я называют это прецедентом, который нужно в дальнейшем использовать по всем другим видам спорта, не только по боксу. Для ребят это будет дополнительным стимулом двигаться вперед», - сказал Цзю.

Ране стало известно, что IBA допустила россиян и белорусов к соревнованиям. Сообщается, что совет директоров ассоциации проголосовал за отмену ранее наложенных санкций. Также к состязаниям допустят технических представителей Москвы и Минска.

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