Армия Армия Армия

Пушилин заявил о стабилизации ситуации на линии фронта на Краснолиманском направлении

Андрей Аркадьев
12:28 05.10.2022
Противник не оставляет попыток прощупывать оборону, но она укрепляется всеми доступными способами, отметил врио главы ДНР.
Пушилин заявил о стабилизации ситуации на линии фронта на Краснолиманском направлении
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Ситуация на линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется, линия обороны укрепляется, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление самое сложное ... на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Пушилин также указал на необходимость учета исправления допущенных ошибок, важность не пропустить противника, чтобы выиграть время и сосредоточиться на подготовке и слаживании резервов, которые сейчас подходят и находятся в Донбассе.

Ранее врио главы ДНР заявил об отступлении украинских войск в Артемовске и пообещал вернуть под контроль оставленный ранее город Красный Лиман.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:32 В стране и мире
В Чехии раскрыли суть нового санкционного пакета против России
12:28 Армия
Пушилин заявил о стабилизации ситуации на линии фронта на Краснолиманском направлении
12:11 В стране и мире
Видео
Названы занимавшиеся вымогательствами у госслужащих администраторы Telegram-каналов
11:55 В стране и мире
В МИД России заявили, что ЗАЭС будет работать под руководством профильных ведомств РФ
11:46 В стране и мире
Москва будет добиваться международного расследования атаки на «Северные потоки»
Популярное
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.