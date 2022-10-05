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Названы занимавшиеся вымогательствами у госслужащих администраторы Telegram-каналов

Ян Брацкий
12:11 05.10.2022
Задержанные публиковали фейки о высокопоставленных лицах, бизнесменах и госслужащих, а после требовали денежное вознаграждение за их удаление.
© Видео: МВД России © Фото: МВД РФ
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Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн раскрыл личности некоторых администраторов Telegram-каналов, задержанных накануне за вымогательства у госслужащих. С его слов, это не первые задержания. Так, в сентябре в руки правоохранителей попали Анатолий С. (канал «Как-то вот так») и Станислав С. ( каналы «Кремлевский мамковед», «Кремлевский шептун», «Бетономешалка»). Хинштейн отметил, что задержания проводились и в августе. Тогда арестовали Ольгу А., Александру Б. и Инну Ч. (каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия»). Парламентарий напомнил, что анонимность в Telegram - миф, и предупредил, что спецоперация против сетевых вымогателей еще далека от завершения.

О задержании владельцев сети Telegram-каналов стало известно накануне. Операцию спланировали и провели полицейские из Управления «К». По версии следствия, администраторы сети публиковали фейки о высокопоставленных лицах и бизнесменах, а после требовали денежное вознаграждение за их удаление.

Как признался один из задержанных, после получения выкупа порочащая честь и достоинство информация публиковалась вновь, чтобы жертва опять заплатила вымогателям. Следствием установлено, что суммарное число подписчиков сети достигало 900 тысяч человек.

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Названы занимавшиеся вымогательствами у госслужащих администраторы Telegram-каналов
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