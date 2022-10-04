Полицейские задержали публиковавших фейки о высокопоставленных лицах администраторов Telegram-каналов

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Полицейские из Управления «К» задержали владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали фейки о высокопоставленных лицах и бизнесменах, а после требовали денежное вознаграждение за их удаление.

Следствием установлено, что суммарное число подписчиков сети достигало 900 тысяч человек. Своим жертвам шантажисты предлагали откупиться.

«Публикации размещались для того, чтобы получить с этих персон материальную плату за так называемый информационный блок. После окончания блока материалы ставились снова, чтобы получить очередной платеж», - рассказал один из задержанных администраторов Telegram-канала.

В настоящее время следователи собирают всю необходимую информацию о противоправной деятельности задержанных. Их дальнейшую судьбу определит суд.