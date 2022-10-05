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Мэр Горловки сообщил об украинском обстреле из вертолета исправительной колонии

Андрей Аркадьев
10:57 05.10.2022
В результате обстрела никто не пострадал.
Мэр Горловки сообщил об украинском обстреле из вертолета исправительной колонии
© Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке в Донецкой Народной Республике из вертолета. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что украинские военные применили неуправляемые авиационные ракеты. В результате обстрела получили повреждения общежитие, административное здание и ограждение колонии. Никто из людей не пострадал.

Сегодня врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ отступают в Артемовске, поскольку у них нет возможности удерживать позиции, и пообещал, что оставленный ранее Красный Лиман будет отбит обратно.

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