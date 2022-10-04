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Начало боевого слаживания: как мобилизованные проходят подготовку в ЛНР

Владислав Кустов
Максим Крюков
05:00 04.10.2022
Учебный центр развернули прямо в одном из лесов ЛНР. Здесь мобилизованные и живут, и тренируются.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Луганской Народной Республике полным ходом идет подготовка мобилизованных в ряды Вооруженных сил РФ. Все бойцы проходили срочную службу, поэтому ничего нового для них нет, кроме новеньких, только что с завода, автоматов АК-12. Разбирают, собирают, запоминают каждую деталь. Еще десять дней назад они трудились инженерами, строителями, менеджерами. Как объявили частичную мобилизацию, кто-то пришел в военкомат сам, кто-то по повестке.

Учебный центр развернули прямо в одном из лесов ЛНР. Здесь мобилизованные и живут, и тренируются. До фронта еще очень далеко. Оборудовано сразу несколько площадок по подготовке - на одной из них учатся планировать тактику боя на модели местности. Рядом инженерно-саперное дело, полевая медицина, связь. Инструкторы объясняют все детально, до каждой кнопочки.

Кирилл получил повестку на работе, убеждать родных не пришлось - уже командует отделением.

«Конечно, хочется вернуться. Но я чувствую груз ответственности на своих плечах. Я здесь, чтобы мои родные и близкие были в безопасности», - поделился Кирилл.

Это только начало боевого слаживания. Один из важных моментов, как в семье, бойцы должны привыкнуть друг ко другу, стать товарищами.

«Здесь уже становятся как одна семья. Одна палатка, один окоп, один котелок. Все вместе делается. Вместе роют окопы, вместе выполняют боевые задачи», - рассказал заместитель командира батальона Алексей.

«Пацаны веселые, все заряженные. Все поддерживаем друг друга. Боевой дух есть. Все будет нормально», - с уверенностью сказал мобилизованный в ряды ВС РФ Валерий.

А это, что касается экипировки. Что выдали этим мобилизованным в части и должны выдавать всем.

«Нам выдали всю экипировку, автомат АК-12, аптечку выдали, выдали бронежилет, выдали каску. Выдали зимнюю форму одежды, летнюю форму, демисезонную», - отметил мобилизованный в ряды ВС РФ Алексей.

Некоторые из этих бойцов впервые после окончания срочной службы ведут огонь. Обучают их командиры с боевым опытом, поэтому речь идет не только о технике стрельбы, но и о том, что может быть реально в боевых условиях.

«Три боевых, один трассер. Почему, смотри. Трассером ты корректируешь направление своей стрельбы», - подсказывал командир бойцам во время снаряжения магазина автомата.

Инструктор с позывным «Мотор» участвует в специальной военной операции с самого начала. Теперь делится опытом.

«Я учу их, как выжить в бою, а не лечь в первом бою. Что прежде, чем выстрелить, надо понять, как противник думает. Ну, и главное - прикрывать товарища», - отметил инструктор по стрельбе с позывным «Мотор».

В одном строю и молодые, кто еще два года назад проходил срочную службу, и опытные с боевым прошлым.

«Ну поревели немного. А так нормально родные отнеслись. Надо. Служил на Северном Кавказе в 1999-2001», - поделился мобилизованный в ряды ВС РФ Максим.

В этой роте уже сформированы, например, гранатометные расчеты. Товарищ с автоматом прикрывает. Гранатометчик бьет. Мишень пока учебная - разбитая техника в степи. Занятия на полигоне будут проходить поэтапно. Сначала одиночные, затем в составе взвода, в составе отделения и в составе роты. Так проходит боевое слаживание.

Накануне в Минобороны России сообщили о прибытии мобилизованных в Луганскую Народную Республику. Жители ЛНР очень тепло встретили прибывших бойцов. Они вручили мобилизованным подарки и выразили слова благодарности за помощь.

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