В СФ заявили, что украинский язык не будет иметь статус государственного в Запорожской области

Ранее глава Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти не собираются запрещать использование украинского языка в регионе и он может остаться в статусе официального, как в Крыму.

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Запретов в отношении использования украинского языка в Запорожской области никто не будет вводить, но и официальный статус он не получит, заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Запрещать украинский язык никто не будет, но и придавать ему официальный статус тоже», - написал он у себя в Telegram.

Ранее глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области русский и украинский языки будут приняты за государственные.

В июне официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что украинский язык останется государственным на освобожденных территориях Донбасса.