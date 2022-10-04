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Огневая и медицинская подготовка: как проходит боевое слаживание мобилизованных под Новосибирском

08:26 04.10.2022
Как рассказал командир роты мобилизованных бойцов, половина из них имеет опыт участия в боевых действиях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Призванные по частичной мобилизации военнослужащие приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Новосибирской области. Под руководством опытных инструкторов, бойцы выполняют стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов, совершенствуют навыки метания гранат.

«Начался первый день боевого слаживания. Все солдаты, сержанты и офицеры призваны по частичной мобилизации. Половина из них с опытом ведения боевых действий, остальные служили в ВС РФ», - рассказал командир роты мобилизованных Михаил.

Учебные мишени имитируют живую силу и технику условного противника. Кроме того, на полигоне проводятся практические занятия по основам оказания первой медицинской помощи раненным военнослужащим.

Накануне на плацу центра формирования и слаживания подразделений в Новосибирской области состоялась церемония вручения стрелкового оружия мобилизованным гражданам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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