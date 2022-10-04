В стране и мире Власти ДНР сообщили об обстреле ВСУ школы-интерната Ян Брацкий Украинские силовики выпустили по Докучаевску пять снарядов калибром 155-мм, добавили в штабе теробороны ДНР. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Украинские войска обстреляли школу-интернат в населенном пункте Докучаевск. Кроме этого, существенные повреждения получили автостанция, кафе и магазины, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. «Украинские боевики обстреляли школу-интернат по улице Ленина в Докучаевске. Также повреждены автостанция, магазины, кафе», - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Докучаевску пять снарядов калибром 155-мм. Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские военные обстреляли район автовокзала. В результате удара повреждения получили два торговых комплекса, а также здание диспетчерской и три трамвая на конечной остановке. Кроме того, силам противовоздушной обороны ДНР удалось сбить одну из ракет HIMARS, добавил Кулемзин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика