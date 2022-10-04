Мобилизованные бойцы выполнили боевые стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт» на полигоне Балтфлота
Огонь велся по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону.
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Мобилизованные военнослужащие выполнили боевые стрельбы из 152-мм пушек «Гиацинт» на полигоне Балтийского флота. Стрельбы велись прямой наводкой по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу противника.
По замыслу, огонь велся по внезапно появляющемуся условному противнику, при его попытке перейти в контратаку и прорвать оборону. Действиями расчетов руководили опытные офицеры-инструкторы артиллерийского соединения Балтийского флота, имеющие реальный боевой опыт.
Особое внимание во время полевых занятий было уделено изучению методики ведения разведки и корректирования огня артиллерии.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.