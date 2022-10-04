ВМФ России и ВМС Китая завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана

Всего за время похода кораблями было пройдено более семи тысяч морских миль.

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Корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая завершили второе совместное патрулирование акватории Тихого океана. Об этом сообщает Минобороны России.

В течение трех недель боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС НОАК прошли через Японское, Охотское, Берингово, Филиппинское и Восточно-Китайское моря. Совместный отряд впервые побывал в Беринговом море и обогнул часть архипелага Алеутских островов. Всего за время похода кораблями было пройдено более семи тысяч морских миль.

Моряки России и КНР успешно отработали маневрирование в составе различных корабельных строев и организацию связи между кораблями группировки. Кроме того, отрабатывались противолодочные задачи, совершенствовались вопросы ведения поиска и спасения на море, организации противовоздушной обороны отрядов, а также выполнялись полеты противолодочных и поисково-спасательных вертолетов корабельного базирования.

Задачами совместного патрулирования являлись укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

Ранее были опубликованы кадры патрулирования кораблей России и Китая в Тихом океане. Во время патрулирования корабли выполнили ряд задач, включая отработку спасения на море и организацию противовоздушной обороны.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.