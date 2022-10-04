Пять танков, шесть БМП, 23 боевых машины: кадры уничтожения техники ВСУ с коптера

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Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Военнослужащие с помощью квадрокоптеров обнаружили позиции украинских военных и массированным огневым ударом артиллерии уничтожили живую силу и технику противника. В результате удара было уничтожено пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины, 11 автомобилей.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео нанесения огневого поражения киевским радикалам со стороны Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции.

В оборонном ведомстве отметили, что артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции украинской армии и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника. В частности, было уничтожено два танка ВСУ.