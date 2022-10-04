В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жители Лас-Вегаса сняли на видео «ядерный гриб» в небе над городом

Виктория Ивашечкина
05:55 04.10.2022
Ажиотаж среди местных жителей подогрели местные СМИ, которые напомнили, что в сотне километров от города находится испытательный полигон.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда", J.Holmes, The Matrix, Vicky Vlog Vegas Life, Swift Bird, Romeo's Family Adventures!/YouTube © Фото: 8675309TheJen, Twitter
Читайте нас на:

«Ядерный гриб» рассмотрели в небе над своим городом жители Лас-Вегаса. Соцсети тут же заполонили десятками видео с паническими комментариями.

На самом деле, на кадры попали грозовые облака, которые еще называют «дождевые наковальни». Ажиотаж подогрели и местные журналисты, которые напомнили, что в сотне километров от города находится испытательный полигон.

Ранее американские СМИ сообщили о новых жертвах обрушившейся стихии на американский штат Флорида. Уточнялось, что не менее 77 человек числятся погибшими из-за урагана «Иан». Продолжаются поисково-спасательные операции. Как утверждалось, шторму на побережье Флориды была присвоена четвертая категория.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Пять танков, шесть БМП, 23 боевых машины: кадры уничтожения техники ВСУ с коптера
05:45 Армия
Видео
«Главное - прикрывать товарища: инструктор по стрельбе о тренировках мобилизованных в ЛНР
05:05 Армия
Видео
«Летающий танк»: как морпехи на Т-80БВМ выбивают противника из сел в ДНР
21:58 В стране и мире
Илон Маск предложил признать Крым российским и закрепить за Украиной нейтральный статус
18:33 В стране и мире
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» закрыл фестиваль российского кино в Белграде
Популярное
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.