Жители Лас-Вегаса сняли на видео «ядерный гриб» в небе над городом

Ажиотаж среди местных жителей подогрели местные СМИ, которые напомнили, что в сотне километров от города находится испытательный полигон.

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«Ядерный гриб» рассмотрели в небе над своим городом жители Лас-Вегаса. Соцсети тут же заполонили десятками видео с паническими комментариями.

На самом деле, на кадры попали грозовые облака, которые еще называют «дождевые наковальни». Ажиотаж подогрели и местные журналисты, которые напомнили, что в сотне километров от города находится испытательный полигон.

Ранее американские СМИ сообщили о новых жертвах обрушившейся стихии на американский штат Флорида. Уточнялось, что не менее 77 человек числятся погибшими из-за урагана «Иан». Продолжаются поисково-спасательные операции. Как утверждалось, шторму на побережье Флориды была присвоена четвертая категория.