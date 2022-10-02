Ураган «Иан» в США унес жизни 77 человек

© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress

Американские СМИ продолжают сообщать о жертвах обрушившейся стихии на штат Флорида в Соединенных Штатах. По последним данным не менее 77 человек числятся погибшими из-за урагана «Иан». Продолжаются поисково-спасательные операции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, шторму на побережье Флориды была присвоена четвертая категория. Но в четверг, 29 сентября, «Иан» немного ослаб. Затем он усилился и его скорость достигала 33 метров в секунду.

В связи с разгулом стихии и причиненными ей разрушениями американский актер и режиссер Кевин Сорбо призвал власти тратить деньги на внутренние проблемы, а не отправлять их заграницу.

Таким образом он прокомментировал одобренное Конгрессом США и президентом Джо Байденом выделение Украине 12,4 миллиардов долларов.