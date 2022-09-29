Равных в небе нет: кадры боевой работы экипажей Ка-52 в зоне спецоперации
Разведывательно-ударный Ка-52 способен как сопровождать транспортные вертолеты, так и нападать, нанося внезапные удары по укрепрайонам и позициям националистов на расстоянии больше 10 километров, даже не подлетая к ним.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять боевые задачи, уничтожая бронетехнику и объекты военной инфраструктуры вооруженных сил Украины, сопровождая воинские колонны. Также вертолеты доставляют десант, военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.
При выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выпустили ракеты по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ.