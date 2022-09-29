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Равных в небе нет: кадры боевой работы экипажей Ка-52 в зоне спецоперации

Алексей Алексеев
05:01 29.09.2022
Разведывательно-ударный Ка-52 способен как сопровождать транспортные вертолеты, так и нападать, нанося внезапные удары по укрепрайонам и позициям националистов на расстоянии больше 10 километров, даже не подлетая к ним.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять боевые задачи, уничтожая бронетехнику и объекты военной инфраструктуры вооруженных сил Украины, сопровождая воинские колонны. Также вертолеты доставляют десант, военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

При выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выпустили ракеты по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ.

© Минобороны России

Ударный вертолет Ка-52, он же «Аллигатор», поражает пункт управления и технику украинских боевиков, замаскированные в лесополосе. Попадание фиксирует установленная на беспилотнике камера объективного контроля.

Ка-52 способен как сопровождать транспортные вертолеты, так и нападать, нанося внезапные удары по укрепрайонам и позициям националистов, даже не подлетая к ним. Атакует он на расстоянии больше десяти километров.

Еще один «Аллигатор» из ударной вертолетной группы подкрадывается на предельно малой высоте. Скрывается в рельефе местности. Внезапно выныривает и дает залп неуправляемыми ракетами.

Экипажи «Аллигаторов» делают резкий, почти 90-градусный крен влево, снижают высоту до предельно допустимой. Кажется, что в этот момент у автоматики от таких кульбитов сдают нервы.

© Минобороны России

Вертолет отстреливает тепловые ловушки - это ложные цели для зенитных ракет. Экипаж вновь опускается на предельно малую высоту, пропадая из зоны обнаружения средствами ПВО противника. Боевики не успевают нанести ответный удар, даже когда готовы к атаке.

Летчики выполняют такие виражи ежедневно. Поэтому уверенно доводят своих «Аллигаторов» до первого естественного укрытия. Далее - нужно выйти из опасного района и на базу: получать новое задание.

Сразу после посадки на вертолетах пополняется комплект боеприпасов, заряжаются тепловые ловушки, заливается топливо. Вертолеты должны быть в полной готовности выполнить боевые задачи. У каждого экипажа армейской авиации ЗВО по несколько боевых вылетов в любое время суток.

Маневренный, сверхнадежный, мобильный - у разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нет изъянов. Каждый  боевой вылет - успешный, а попадания всегда точно в цель. Равных в небе ему попросту нет.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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