Равных в небе нет: кадры боевой работы экипажей Ка-52 в зоне спецоперации

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Ударный вертолет Ка-52, он же «Аллигатор», поражает пункт управления и технику украинских боевиков, замаскированные в лесополосе. Попадание фиксирует установленная на беспилотнике камера объективного контроля.

Ка-52 способен как сопровождать транспортные вертолеты, так и нападать, нанося внезапные удары по укрепрайонам и позициям националистов, даже не подлетая к ним. Атакует он на расстоянии больше десяти километров.

Еще один «Аллигатор» из ударной вертолетной группы подкрадывается на предельно малой высоте. Скрывается в рельефе местности. Внезапно выныривает и дает залп неуправляемыми ракетами.

Экипажи «Аллигаторов» делают резкий, почти 90-градусный крен влево, снижают высоту до предельно допустимой. Кажется, что в этот момент у автоматики от таких кульбитов сдают нервы.