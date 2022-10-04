«Летающий танк»: как морпехи на Т-80БВМ выбивают противника из сел в ДНР

Задача танкистов морской пехоты ТОФ - одна из самых непростых. Всегда в первом эшелоне. Расчищают путь для работы других подразделений Восточного военного округа огнем.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Летающий танк» Т-80БВМ морских пехотинцев Тихоокеанского флота прорывается к передовой. Экипаж работает на предельных скоростях - до 80 км/час. Противник выбит из одного из населенных пунктов, но засел в лесопосадке на его окраине. На узких улочках машина показывает свою сверхманевренность - выходит на огневую позицию незамеченной и наносит точные удары по опорному пункту ВСУ.

Всего минута - и все укрепления уничтожены. В «зеленке» с замаскированными окопами и блиндажами противника появляются столбы дыма. Т-80 отстреливает свою дымовую завесу и быстро отходит.

«Шел дождь, но было жарко - на это просто никогда не обращаешь внимание - задача поставлена, ее надо выполнять», - сказал командир танка с позывным «Буран».

Экипаж только что вернулся в базовый район. Боевая машина с легкими повреждениями и толстым слоем грунта. Командир работой экипажа доволен.

«Это семья. Если мы не слажены, чья-то ошибка стоит жизни всего экипажа, и не только всего экипажа, может быть кто-то за нами - пехота, десант», - отметил командир танка с позывным «Буран».

В ближнем бою Т-80 ведет стрельбу с ходу. Наводчик орудия со 125-мм пушки точно в цель кладет кумулятивные снаряды. Танк подходит вплотную к противнику. Выстрел. И тут же отход с позиции. Командир танка продолжает дуэль, даже когда механик-водитель делает очередной маневр и дает задний ход. Цель поражена. Экипаж возвращается в район дислокации.

«Эта машина, можно сказать, - совершенный танк. С точки зрения механики и ходовой части машина идеальна. Самое надежное, на чем доводилось ездить», - поделился механик-водитель Эрик.

Задача танкистов морской пехоты ТОФ - одна из самых непростых. Всегда в первом эшелоне. Расчищают путь для работы других подразделений Восточного военного округа огнем. И вместе необходимо сначала удержать занятые районы, а потом и выдавить ВСУ с территорий Донецкой Народной Республики.

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