Армия Армия Армия

«Летающий танк»: как морпехи на Т-80БВМ выбивают противника из сел в ДНР

Виталий Никулин
Максим Крюков
05:05 04.10.2022
Задача танкистов морской пехоты ТОФ - одна из самых непростых. Всегда в первом эшелоне. Расчищают путь для работы других подразделений Восточного военного округа огнем.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

«Летающий танк» Т-80БВМ морских пехотинцев Тихоокеанского флота прорывается к передовой. Экипаж работает на предельных скоростях - до 80 км/час. Противник выбит из одного из населенных пунктов, но засел в лесопосадке на его окраине. На узких улочках машина показывает свою сверхманевренность - выходит на огневую позицию незамеченной и наносит точные удары по опорному пункту ВСУ.

Всего минута - и все укрепления уничтожены. В «зеленке» с замаскированными окопами и блиндажами противника появляются столбы дыма. Т-80 отстреливает свою дымовую завесу и быстро отходит.

«Шел дождь, но было жарко - на это просто никогда не обращаешь внимание - задача поставлена, ее надо выполнять», - сказал командир танка с позывным «Буран».

Экипаж только что вернулся в базовый район. Боевая машина с легкими повреждениями и толстым слоем грунта. Командир работой экипажа доволен.

«Это семья. Если мы не слажены, чья-то ошибка стоит жизни всего экипажа, и не только всего экипажа, может быть кто-то за нами - пехота, десант», - отметил командир танка с позывным «Буран».

В ближнем бою Т-80 ведет стрельбу с ходу. Наводчик орудия со 125-мм пушки точно в цель кладет кумулятивные снаряды. Танк подходит вплотную к противнику. Выстрел. И тут же отход с позиции. Командир танка продолжает дуэль, даже когда механик-водитель делает очередной маневр и дает задний ход. Цель поражена. Экипаж возвращается в район дислокации.

«Эта машина, можно сказать, - совершенный танк. С точки зрения механики и ходовой части машина идеальна. Самое надежное, на чем доводилось ездить», - поделился механик-водитель Эрик.

Задача танкистов морской пехоты ТОФ - одна из самых непростых. Всегда в первом эшелоне. Расчищают путь для работы других подразделений Восточного военного округа огнем. И вместе необходимо сначала удержать занятые районы, а потом и выдавить ВСУ с территорий Донецкой Народной Республики.

Ранее мотострелки при поддержке танков заняли стратегическую высоту в зоне спецоперации. Сорвав наступление противника, военнослужащие мотострелкового и танкового взводов без потерь отбили все атаки украинских националистов и заняли стратегическую важную позицию. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность во время проведения специальной военной операции, командир мотострелкового взвода ЗВО Кирилл представлен к государственной награде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Пять танков, шесть БМП, 23 боевых машины: кадры уничтожения техники ВСУ с коптера
05:45 Армия
Видео
«Главное - прикрывать товарища: инструктор по стрельбе о тренировках мобилизованных в ЛНР
05:05 Армия
Видео
«Летающий танк»: как морпехи на Т-80БВМ выбивают противника из сел в ДНР
21:58 В стране и мире
Илон Маск предложил признать Крым российским и закрепить за Украиной нейтральный статус
18:33 В стране и мире
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» закрыл фестиваль российского кино в Белграде
Популярное
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.