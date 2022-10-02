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Мотострелки при поддержке танков заняли стратегическую высоту в зоне СВО: видео

05:02 02.10.2022
Поскольку направление «было ПТУРоопасное» и танковое подразделение не могло там прорваться, было принято решение о выполнении задачи мотострелковым взводом при поддержке огнем из танков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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При проведении специальной военной операции подразделение под управлением командира мотострелкового взвода Западного военного округа Кирилла выполняло боевые задачи, взаимодействуя с танковым взводом.

© Минобороны России

Проявляя мужество и героизм, под прикрытием танкового взвода российские военнослужащие захватили стратегически важную высоту.

«Была задача занять необходимую высоту, то есть стратегически важную. Мы следовали без техники, потому что направление было ПТУРоопасное и там танковое подразделение тоже не могло сильно прорваться и дойти до определенных своих задач и целей. В итоге мы договорились, чтобы танки поддержали нас огнем. Пока танки работали по посадке, мы выходили к данному рубежу. Вот этим взаимодействием мы обрели успех в этой точке, то есть мы им помогли, они - нам. В итоге очень большое скопление (националистов. - Прим. ред.) мы тогда выдавили», - поделился подробностями выполненной задачи Кирилл.

© Минобороны России

Сорвав наступление противника, военнослужащие мотострелкового и танкового взводов без потерь отбили все атаки украинских националистов и заняли стратегическую важную позицию.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность во время проведения специальной военной операции, командир мотострелкового взвода ЗВО Кирилл представлен к государственной награде.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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