Мотострелки при поддержке танков заняли стратегическую высоту в зоне СВО: видео
Поскольку направление «было ПТУРоопасное» и танковое подразделение не могло там прорваться, было принято решение о выполнении задачи мотострелковым взводом при поддержке огнем из танков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
При проведении специальной военной операции подразделение под управлением командира мотострелкового взвода Западного военного округа Кирилла выполняло боевые задачи, взаимодействуя с танковым взводом.