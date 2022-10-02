Армия Мотострелки при поддержке танков заняли стратегическую высоту в зоне СВО: видео Поскольку направление «было ПТУРоопасное» и танковое подразделение не могло там прорваться, было принято решение о выполнении задачи мотострелковым взводом при поддержке огнем из танков. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: При проведении специальной военной операции подразделение под управлением командира мотострелкового взвода Западного военного округа Кирилла выполняло боевые задачи, взаимодействуя с танковым взводом. © Минобороны России Проявляя мужество и героизм, под прикрытием танкового взвода российские военнослужащие захватили стратегически важную высоту. «Была задача занять необходимую высоту, то есть стратегически важную. Мы следовали без техники, потому что направление было ПТУРоопасное и там танковое подразделение тоже не могло сильно прорваться и дойти до определенных своих задач и целей. В итоге мы договорились, чтобы танки поддержали нас огнем. Пока танки работали по посадке, мы выходили к данному рубежу. Вот этим взаимодействием мы обрели успех в этой точке, то есть мы им помогли, они - нам. В итоге очень большое скопление (националистов. - Прим. ред.) мы тогда выдавили», - поделился подробностями выполненной задачи Кирилл. © Минобороны России Сорвав наступление противника, военнослужащие мотострелкового и танкового взводов без потерь отбили все атаки украинских националистов и заняли стратегическую важную позицию. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность во время проведения специальной военной операции, командир мотострелкового взвода ЗВО Кирилл представлен к государственной награде. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика